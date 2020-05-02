Маск твитнул, что акции Tesla слишком дорогие и потерял $3 млрд

Предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что акции его компании Tesla слишком дорого стоят, и они сразу же обрушились, пишет Reuters.

"Думаю, акции Tesla слишком дорогие", – писал Маск. Вслед за этим акции его комапнии упали на 9% ($14 млдр). Доля самого Маска тоже сократилась на $3 млрд.

Журналисты из WSJ спросили у Маска, пошутил ли он, когда написал свой твит, на что получили краткий ответ: "Нет".

В одном из следующих твитов бизнесмен рассказал, что продаст все свое имущество и "больше у него не будет дома". Позже он добавил, что его девушка злится на него за это.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск снова решил потроллить своего давнего оппонента владельца Amazon Джеффа Безоса.