Китай скрывал данные о коронавирусе ради накопления лекарств и медмасок, – СМИ
Китайские власти могли скрывать масштабы распространения коронавируса и данные относительно его опасности для того, чтобы успеть запастись необходимыми товарами медицинского назначения.
Такого мнения придерживаются некоторые должностные лица в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы американской разведки.
В частности, Китай в январе 2020 года специально не раскрывал сведения о заразности COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения, однако при этом сократил экспорт и увеличил импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток, говорится в публикации.
Китайские власти при этом якобы отрицали наличие экспортных ограничений, хотя с 95%-ной вероятностью изменения в экспорте и импорте страны были за пределами нормы, полагают в США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.
- В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.
- Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус искусственно создали в лаборатории Института вирусологии в Ухане.
- Он также заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.
- В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.