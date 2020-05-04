Китай скрывал данные о коронавирусе ради накопления лекарств и медмасок, – СМИ

Преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай нарастил импорт и сократил вывоз медтоваров

Китайские власти могли скрывать масштабы распространения коронавируса и данные относительно его опасности для того, чтобы успеть запастись необходимыми товарами медицинского назначения.

Такого мнения придерживаются некоторые должностные лица в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы американской разведки.

В частности, Китай в январе 2020 года специально не раскрывал сведения о заразности COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения, однако при этом сократил экспорт и увеличил импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток, говорится в публикации.

Китайские власти при этом якобы отрицали наличие экспортных ограничений, хотя с 95%-ной вероятностью изменения в экспорте и импорте страны были за пределами нормы, полагают в США.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус искусственно создали в лаборатории Института вирусологии в Ухане.

Он также заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.