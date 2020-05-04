Египет открывает отели для собственных граждан

В Египте откроют отели для внутренних туристов при условии выполнения ряда ограничений.

Об этом пишет Reuters.

Египетские власти разрешили открыть гостиницы для местных туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых смогут принять.

Данное решение вызвано убытками, которые из-за пандемии коронавируса, понесла туристическая отрасль страны. Государство теряет около 1 миллиарда долларов каждый месяц.

Ограничения по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.

Для того, чтобы возобновить работу в гостинице должна быть клиника с медиком. Гостям должны будут постоянно мерить температуру, обеспечивать их антисептиками. Работникам отеля будут делать тестирование на коронавирус, когда они начнут приступать к работе.

Кроме того, будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах.

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