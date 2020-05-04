Трамп предупредил, что в США от коронавируса могут погибнуть 100 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в стране от COVID-19 могут погибнуть до 100 тыс. человек. Об этом сообщает ВВС.
На данный момент в США от коронавируса скончались более 67 тыс. человек. Но Трамп дал весьма оптимистичное обещание по поводу вакцины. Президент считает, что вакцина будет доступна уже к концу года.
"Я думаю, что мы получим вакцину к концу года. Врачи сказали бы, что нельзя так говорить. Я скажу, что думаю… Я думаю, что мы получим прививку скорее раньше, чем позже", – заявил Трамп.
Среди экспертов, которые не согласны с прогнозами Трампа, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он ранее заявлял, что на разработку вакцины потребуется до 18 месяцев.
Президент Трамп также продолжает отрицать обвинения в том, что его администрация не смогла оперативно отреагировать на вспышку.
"Мы поступили правильно", – ответил Трамп.
После этого, президент США снова обвинил Китай в том, что КНР не смогла остановить распространение вируса.
"Я думаю, что они совершили ужасную ошибку, и не хотели этого признавать. Мы хотели вмещаться, но они не хотели этого", – добавил президент.
Также Трамп возложил часть вина на разведку США, обвинив их в том, что чиновники не высказали обеспокоенность по поводу вспышки до 23 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трамп не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане. Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать.
- Также Трамп заявлял, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США заявил, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.