Пандемия скрыла ошибки. ООН раскритиковали за провал борьбы с эпидемией холеры на Гаити

Тринадцать наблюдателей ООН за правами человека раскритиковали организацию за ее "глубоко разочаровывающую" неспособность компенсировать ущерб от завезенной холеры на Гаити. Об этом сообщает The Guardian.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу независимые наблюдатели пишут, что ООН давал "иллюзорные" обещания гаитянскому народу. Так, организация обязалась выделить 400 млн долларов на миссию по борьбе с холерой, но собрала всего 21 млн долларов, а потратила "жалкие" 3 млн долларов.

"Это очень неутешительный показатель, учитывая гибель 10 тыс. человек", – говорится в письме.

По словам наблюдателей, научные данные показывают, что холера была ввезена на Гаити больными непальскими миротворцами ООН, которых направили в страну в 2010 году для помощи после разрушительного землетрясения. ООН не проверило непальские силы на наличие болезни до того, как они были развернуты на Гаити.

В течение 6 лет ООН отрицала какую-либо причастность к передаче холеры. В 2016 году организация принесла свои извинения, но продолжила отрицать любую юридическую ответственность и отказывала в выплате компенсации.

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Алстон, который также подписал открытое письмо, заявил, что ошибки ООН были полностью скрылись за пандемией коронавируса.

"Мир справедливо сосредоточен на ужасах COVID-19 и гибели тысяч людей. Но 10 тысяч человек погибли на Гаити, и ответа не последовало", – заявил Алстон.

Алстон, подготовивший доклад для Генеральной Ассамблеи ООН о катастрофе с холерой в Гаити в 2016 году, добавил: "Больше всего меня огорчает то, что ООН до сих пор не признала свою ответственность за передачу холеры на Гаити".

На данный момент эпидемия холеры на Гаити остановлена, и последний случай был зарегистрирован в январе 2019 года. Отмечается, что основная часть работ по борьбе с холерой, была выполнена местными работниками здравоохранения и группами помощи, а не ООН.

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