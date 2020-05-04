Илон Маск решил распродать все свое имущество. Начал с двух домов

Илон Маск, основной владелец и гендиректор компании Tesla, выставил на продажу два своих лос-анджелесских дома общей стоимостью почти в $40 млн, пишет Business Insider. Это произошло через два дня после того, как он написал в Twitter, что распродаст всю свою недвижимость. Маск объяснил это тем, что посвятит себя Марсу и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз". При этом деньги бизнесмену не нужны и причина продажи с этим никак не связана, утверждает Маск.

На сайте недвижимости Zillow появились объявления о продаже двух его домов в районе Bel Air в Лос-Анджелесе.

Первый дом – особняк, купленный Маском за $17 млн, теперь стоит $30 млн. Его площадь 1900 кв. м. В нем семь спален, есть двухэтажная библиотека, бассейн и теннисный корт.

Второй дом когда-то принадлежал актеру Джину Уайлдеру. Это особняк в стиле ранчо площадью 260 кв.м. Маск оценил его в $9,5 млн и выставил особое условие для покупателя: дом нельзя снести или "потерять даже часть его души".

Маску и его компаниям принадлежит не менее семи объектов жилой недвижимости, большинство из которых расположены в Лос-Анджелесе.

Напомним, 1 мая Маск написал в Twitter, что акции его компании Tesla слишком дорого стоят. Вслед за этим акции упали на 9% ($14 млрд). Доля самого Маска подешевела на $3 млрд.

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