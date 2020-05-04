Разведка КНР считает, что США пытаются подорвать отношение китайцев к Компартии, – СМИ
Международные претензии к Китаю из-за вспышки коронавируса достигли рекордных масштабов со времен расстрела на площади Тяньаньмэнь.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом доклада китайской разведки.
Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая.
Антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с пандемией, могут привести к тому, что ряд стран начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь" в Евразии.
Аналитики из Китая уже назвали доклад аналогом "телеграммы Новикова" – документ посла СССР в США, который был выпущен в 1946 году и указывал на "опасности экономического развития США и укрепления их военной мощи".
Текст сводится к выводу, что Вашингтон считает успехи Китая угрозой западным демократиям и предпочитает подорвать доверие китайцев к Коммунистической партии.
Расстрел на площади Тяньаньмэнь – подавление демонстраций в Пекине в 1989 году, при котором, по разным данным, погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.
- В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.
- В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.
- При этом, как отмечают американские СМИ, в Китае уже происходили утечки опасных вирусов из лаборатории. Например, 2004 году в Пекине случилась вспышка "атипичной пневмонии" после нарушения правил безопасности в вирусной лаборатории.
- Китайские власти могли скрывать масштабы распространения коронавируса и данные относительно его опасности для того, чтобы успеть запастись необходимыми товарами медицинского назначения. Такого мнения придерживаются некоторые должностные лица в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы американской разведки.