Разведка КНР считает, что США пытаются подорвать отношение китайцев к Компартии, – СМИ

Международные претензии к Китаю из-за вспышки коронавируса достигли рекордных масштабов со времен расстрела на площади Тяньаньмэнь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом доклада китайской разведки.

Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая.

Антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с пандемией, могут привести к тому, что ряд стран начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь" в Евразии.

Аналитики из Китая уже назвали доклад аналогом "телеграммы Новикова" – документ посла СССР в США, который был выпущен в 1946 году и указывал на "опасности экономического развития США и укрепления их военной мощи".

Текст сводится к выводу, что Вашингтон считает успехи Китая угрозой западным демократиям и предпочитает подорвать доверие китайцев к Коммунистической партии.

Расстрел на площади Тяньаньмэнь – подавление демонстраций в Пекине в 1989 году, при котором, по разным данным, погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.

В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.

При этом, как отмечают американские СМИ, в Китае уже происходили утечки опасных вирусов из лаборатории. Например, 2004 году в Пекине случилась вспышка "атипичной пневмонии" после нарушения правил безопасности в вирусной лаборатории.