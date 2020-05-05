Коронавирус проник в Европу еще в конце декабря, – СМИ

Французский врач Ив Коэн утверждает, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года, сообщает ВВС.

Ранее считалось, что первый случай COVID-19 во Франции случился 24 января.

О "нулевом пациенте" стало известно только сейчас. Им оказался 43-летний житель города Бобиньи в предместье Парижа. 27 декабря 2019 года у мужчины, который болел пневмонией, взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ив Коэн также добавил, что дети этого мужчины с COVID-19 тоже заболели, а у жены симптомов не было. Но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

По словам Ива Коэна, он недавно решил проверить анализы пациентов с похожими на грипп симптомами, которые регистрировались в декабре-январе. Всего он проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Он обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 мая, во Франции 169 583 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 25 204 человек.

Как ранее сообщал Фокус: