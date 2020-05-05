Коронавирус проник в Европу еще в конце декабря, – СМИ
2020-05-05 14:48:00
Во Франции коронавирус, как утверждает врач Ив Коэн, был на месяц раньше, чем считалось
Французский врач Ив Коэн утверждает, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года, сообщает ВВС.
Ранее считалось, что первый случай COVID-19 во Франции случился 24 января.
О "нулевом пациенте" стало известно только сейчас. Им оказался 43-летний житель города Бобиньи в предместье Парижа. 27 декабря 2019 года у мужчины, который болел пневмонией, взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.
С того момента мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.
Ив Коэн также добавил, что дети этого мужчины с COVID-19 тоже заболели, а у жены симптомов не было. Но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.
По словам Ива Коэна, он недавно решил проверить анализы пациентов с похожими на грипп симптомами, которые регистрировались в декабре-январе. Всего он проверил 14 человек, положительный тест на COVID-19 пришел один. Он обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 мая, во Франции 169 583 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 25 204 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее первыми случаями COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое из этих людей приехали из китайского Уханя, где, как считается, впервые появился вирус. Третий был членом их семьи.
- Первый случай заражения коронавирусом в Китае зафиксирован в ноябре прошлого года. Согласно правительственным данным, 55-летний мужчина в провинции Хубэй, возможно, был первым, кто заболел вирусом 17 ноября. С этой даты каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев. К 15 декабря общее число заражений составило 27, а к 20 декабря это число достигло 60.
- Китайские власти могли скрывать масштабы распространения коронавируса и данные относительно его опасности для того, чтобы успеть запастись необходимыми товарами медицинского назначения. Такого мнения придерживаются некоторые должностные лица в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы американской разведки.
- Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской разведки есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского Уханя.