Уже третий министр РФ подхватил коронавирус. В больницу не спешит

Министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева, передает российское агентство ТАСС.

В этой связи Любимова ушла на самоизоляцию, о госпитализации пока речи не идет.

"Результаты теста положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – говорит Усачева.

Ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.

Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 6 мая, в России зафиксировали 165 929 случаев. Таким образом, РФ вошла в топ-5 стран по всему по количеству случаев инфицирования.