В Нью-Йорке впервые за 115 лет планово закрыли весь метрополитен в связи с дезинфекцией вагонов и помещений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении службы метро.

Тщательная уборка будет проводиться каждую ночь с 1 до 5 часов утра.

"Начиная с 6 мая метрополитен останавливает работу с часу ночи до 5 часов утра", – говорится в сообщении.

Метро Нью-Йорка уже временно закрывали из-за урагана Ирен в 2011 году, урагана Сэнди в 2012 году, а также во время снежной бури 2015 года. Однако в этот раз впервые метро закрывают планово.

С начала коронавирусного кризиса количество пассажиров в метро Нью-Йорка сократилось на 90% по сравнению с периодом до пандемии. Однако примерно 11 тысяч человек все еще используют метро с 1 утра до 5 утра каждый день.

Нью-Йоркский метрополитен (New York City Subway) — крупнейшая система метрополитена в мире по количеству станций, седьмая в мире по годовому пассажиропотоку. Система появилась в 1868 году, когда в Нью-Йорке была открыта надземная (на металлических эстакадах) городская железнодорожная линия с канатной тягой, заменённая в 1871 году на паровую, а в 1890 году — на электрическую. Суммарная длина эксплуатируемых путей составляет 1370 км (из них для пассажирского движения используются 1070 км). Официальное количество станций — 472 (или 424, если каждый пересадочный узел считать за одну станцию).

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля.