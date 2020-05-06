В Нью-Йорке впервые за 115 лет планово закрыли весь метрополитен
В Нью-Йорке впервые за 115 лет планово закрыли весь метрополитен в связи с дезинфекцией вагонов и помещений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении службы метро.
Тщательная уборка будет проводиться каждую ночь с 1 до 5 часов утра.
"Начиная с 6 мая метрополитен останавливает работу с часу ночи до 5 часов утра", – говорится в сообщении.
Метро Нью-Йорка уже временно закрывали из-за урагана Ирен в 2011 году, урагана Сэнди в 2012 году, а также во время снежной бури 2015 года. Однако в этот раз впервые метро закрывают планово.
С начала коронавирусного кризиса количество пассажиров в метро Нью-Йорка сократилось на 90% по сравнению с периодом до пандемии. Однако примерно 11 тысяч человек все еще используют метро с 1 утра до 5 утра каждый день.
Нью-Йоркский метрополитен (New York City Subway) — крупнейшая система метрополитена в мире по количеству станций, седьмая в мире по годовому пассажиропотоку. Система появилась в 1868 году, когда в Нью-Йорке была открыта надземная (на металлических эстакадах) городская железнодорожная линия с канатной тягой, заменённая в 1871 году на паровую, а в 1890 году — на электрическую. Суммарная длина эксплуатируемых путей составляет 1370 км (из них для пассажирского движения используются 1070 км). Официальное количество станций — 472 (или 424, если каждый пересадочный узел считать за одну станцию).
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за коронавируса киевский метрополитен закрыли17 марта, в 23:00.
- Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет возобновить работу метро уже 12 мая.