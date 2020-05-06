Мадонна и Роберт де Ниро призвали мир измениться после пандемии

Деятели культуры и науки призвали человечество радикально изменить образ жизни, а не "возвращаться к нормальной жизни" после окончания карантина и пандемии, так как нынешний образ жизни вредит окружающей среде. Об этом говорится в открытом письме, которое было опубликовано во французской газете Le Monde. Его подписали около 200 человек, среди них певица Мадонна, актеры Роберт де Ниро, Кейт Бланшетт и Моника Беллуччи, а также несколько лауреатов Нобелевской премии.

"Продолжающаяся экологическая катастрофа – это метакризис: массовое вымирание живого на Земле больше не вызывает сомнений, и все показатели указывают на прямую угрозу самому существованию. В отличие от пандемии, пусть и серьезной, глобальный экологический коллапс будет иметь несоизмеримо более серьезные последствия", – говорится в письме.

Его авторы призывают человечество пересмотреть нынешний образ жизни. "По этим причинам, а также в связи с необходимостью возобновления политики социальной справедливости мы считаем немыслимым вернуться к нормальной жизни. Нужная радикальная трансформация – на всех уровнях – требует решимости и смелости. Мы должны действовать сейчас", – считают авторы письма.

Напомним, американский публицист, философ и экономист Нассим Талеб (автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости") считает, что после окончания кризиса, вызванного коронавирусом, мир навсегда изменится. Пандемия ускорит переход к онлайн-образованию и дистанционной форме работы. "Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день", – считает Талеб. По его мнению, этот тренд "уничтожит города" – люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

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