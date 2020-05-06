Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер, один из создателей стиля "электро"

Музыкант Флориан Шнайдер умер в возрасте 73 лет. Он был одним из основателей немецкой группы Kraftwerk, внесшей заметный вклад в создание электронной музыки.

Как сообщило бельгийское радио RTBF, музыкант умер несколько дней назад. Причиной смерти стал рак. Французскому изданию Ouest France смерть музыканта подтвердили его родственники, но не уточнили причину смерти.

Шнайдер вместе с Ральфом Хюттером основал в 1968 году в Дюссельдорфе группу Organisation, которая в 1970 году была переформирована в Kraftwerk. Эта группа является создателями стиля "электро". Дословно ее название с немецкого переводится как "электростанция".

Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов Kraftwerk. В 2008 году он покинул группу. Причины этого не сообщались.

При жизни Шнайдер, как основной участник Kraftwerk, был весьма немногословен. Почти все интервью от имени группы группы давал Хюттер.

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