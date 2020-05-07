Коронавирус может вызывать опасные воспалительные заболевания у детей, – исследование

В Британии резко возросло количество детей, которых госпитализируют с воспалительными заболеваниями, похожими на токсический шок и синдром Кавасаки. Исследование восьми детей, которые были госпитализированы в прошлом месяце, показало, что такие симптомы может вызвать коронавирус.

Об этом пишет The Sun.

Согласно исследованию, в семьях четверых детей знали о воздействии коронавируса, но антитела на COVID-19 были обнаружены у всех восьмерых.

Также на прошлой неделе в больницу в Калифорнии привезли шестимесячную девочку, у которой пропал аппетит, и были проявления лихорадки. Она не кашляла, у нее не было заложенности, и врачи диагностировали у нее вирусную инфекцию.

На следующий день у малышки появилась красная, пятнистая сыпь, которая продолжалась еще два дня, прежде чем ее взволнованные родители привезли ее назад в больницу. После того, как она провела некоторое время в детской палате, у нее оказался положительный результат на Covid-19.

"Естественно (это) вызывает подозрение на новый клинический синдром у детей, связанный с коронавирусом", – сказал заслуженный профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Брайтона и Сассекса Джон Коэн.

Тем не менее, профессор считает, что необходима некоторая осторожность, чтобы сделать вывод, что это "педиатрический Covid-19". Он сказал, что существует множество факторов, которые могут вызвать синдром токсического шока.

Всемирная организация здравоохранения попросила всех быть начеку в отношении явления, которое вызывает воспалительную реакцию токсического шока у детей.

До сих пор нет достаточных доказательств, чтобы предположить связь состояния детей с коронавирусом, но во всем мире стали беспокоиться о растущем количестве таких случаев.

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