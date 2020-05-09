3 тыс. военнослужащих и 150 единиц техники: В Минске прошел парад по случаю Дня победы

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы. Вечером в городе пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк. Об этом пишет Белта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что "в этом обезумевшем, потерявшем ориентире мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа".

"Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же. На нас смотрят глаза погибших советских солдат, глаза замученных партизан и подпольщиков", — заявил президент.

Участвовали в параде около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Пролетели над Минском 36 самолетов и вертолетов.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34-85. Затем прошли Т-72Б3, бронетранспортеры, автомобили "Богатырь", "Дракон", "Кайман", "Лис ПМ" и другая техника. Впервые на параде показали реактивную систему залпового огня "Флейта" и роботизированный комплекс "Вистл".

Также на параде присутствовало больше количество зрителей, в том числе и ветеранов.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад на 9 мая, поскольку люди могут подумать, что власти "испугались".