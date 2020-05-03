"Скажут, что испугались". Лукашенко заявил, что не может отменить парад на 9 мая
2020-05-03 14:03:00
Президент Беларуси считает, что отменить парад из-за коронавируса невозможно
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране парада на 9 мая не может быть отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Белта.
Белорусский президент считает, что парад – это эмоциональная и глубоко идеологическая вещь.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались", – заявил Лукашенко.
Также Лукашенко предупредил организаторов, что для проведения парада "никого тащить на это мероприятие не надо".
"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", – сказал президент Беларуси.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе. Президент Беларуси считает, что стране не нужен карантин.
- В России же Путин отменил парад Победы на 9 Мая. Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы пройдут в нынешнем году.