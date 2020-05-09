11-летняя россиянка под песню "День Победы" простояла на гвоздях 75 минут

11-летняя школьница из российского Екатеринбурга Каролина Черных установила рекорд в честь 75-летия Победы, простояв на гвоздях не менее 75 минут. Все это время девочка слушала военные песни и смотрела фильмы.

Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на ее профиль в Instagram, который уже удален.

"Я выбрала максимальное время стояния на гвоздях (доски Садху), и простоять мне было важно не меньше 75 минут – по одной минуте за каждый мирный год существования! Стоя на гвоздях, я смотрела фильм "В бой идут одни старики" – это один из самых добрых и печальных фильмов о войне (если эти слова вообще применимы к войне). Уже с 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться!", – написала девочка.

По ее словам, собрав волю, она терпела боль, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли ее предки.

"Так время дошло до 75 минут. Я выполнила данное себе слово, и для меня рекорд состоялся! Папа включил мне песню "День Победы", и я, подпевая, простояла еще две минуты и 17 секунд!", – добавила девочка.

Она также утверждает, что ее результат подтвержден международным агентством регистрации рекордов Interrecord.

Стоит отметить, что в Москве парад по случаю Дня победы на 9 мая отменили. Власти планируют провести его после эпидемии коронавируса. А 9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы. Вечером в городе пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк.

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