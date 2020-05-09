11-летняя россиянка под песню "День Победы" простояла на гвоздях 75 минут
11-летняя школьница из российского Екатеринбурга Каролина Черных установила рекорд в честь 75-летия Победы, простояв на гвоздях не менее 75 минут. Все это время девочка слушала военные песни и смотрела фильмы.
Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на ее профиль в Instagram, который уже удален.
"Я выбрала максимальное время стояния на гвоздях (доски Садху), и простоять мне было важно не меньше 75 минут – по одной минуте за каждый мирный год существования! Стоя на гвоздях, я смотрела фильм "В бой идут одни старики" – это один из самых добрых и печальных фильмов о войне (если эти слова вообще применимы к войне). Уже с 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться!", – написала девочка.
По ее словам, собрав волю, она терпела боль, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли ее предки.
"Так время дошло до 75 минут. Я выполнила данное себе слово, и для меня рекорд состоялся! Папа включил мне песню "День Победы", и я, подпевая, простояла еще две минуты и 17 секунд!", – добавила девочка.
Она также утверждает, что ее результат подтвержден международным агентством регистрации рекордов Interrecord.
Стоит отметить, что в Москве парад по случаю Дня победы на 9 мая отменили. Власти планируют провести его после эпидемии коронавируса. А 9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы. Вечером в городе пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.
- 8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).
- В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.