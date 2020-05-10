В Праге на место демонтированного памятника маршалу Коневу поставили унитаз
В Праге, на месте демонтированного памятника маршалу СССР Ивану Коневу установили унитаз. Об этом сообщает Радио Прага.
Пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек заявил, что полиция уже занялась расследованием обстоятельств происшествия.
А глава района Прага 6 Ондржей Коларж назвал инцидент глупой шуткой.
"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое", – заявил он.
Памятник маршалу Коневу неоднократно становился жертво вандалов. В этой связи городские власти и решили его демонтировать. Скульптуру передадут в музей, а на ее месте установят мемориал, посвященный освобождению Праги от войск нацистской Германии.
В Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.
Фото: twitter.com/kromark
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.
- Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили что от имени мэра Киева Виталия Кличко звонили мэру Праги Зденеку Гржибу. В процессе разговора Гржиб понял, что его разыгрывают, но продолжил общение.