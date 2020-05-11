В Роттердаме за бортом лайнера нашли труп украинки из экипажа Regal Princess

В порту нидерландского города Роттердам нашли мертвой украинку, которая была членом экипажа судна Regal Princess. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Укринформ.

"Нидерланды. 10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна", – сообщил Погорельцев.

По предварительной версии местной полиции, украинка умерла в результате самоубийства. Тело погибшей было доставлено в морг. Также в украинском МИД подчеркнули, что родственникам погибшей сообщили о произошедшем.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

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