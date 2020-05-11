В Роттердаме за бортом лайнера нашли труп украинки из экипажа Regal Princess
2020-05-11 12:48:00
Местная полиция предполагает, что гражданка Украины совершила самоубийство
В порту нидерландского города Роттердам нашли мертвой украинку, которая была членом экипажа судна Regal Princess. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Укринформ.
"Нидерланды. 10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна", – сообщил Погорельцев.
По предварительной версии местной полиции, украинка умерла в результате самоубийства. Тело погибшей было доставлено в морг. Также в украинском МИД подчеркнули, что родственникам погибшей сообщили о произошедшем.
Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.
Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.
Как ранее сообщал Фокус:
- У берегов Экваториальной Гвинеи пираты похитили украинского моряка. Неизвестные атаковали судно на скоростной лодке.
- 21 апреля у берегов Бенина, был захвачен и вывезен в неизвестном направлении гражданин Украины – член экипажа судна.
- 20 февраля в результате нападения пиратов на судно Alpine Penelop у берегов Нигерии, был похищен один гражданин Украины.