Круизный лайнер с пассажирами врезался в бетонную стену в шлюзе на Дунае

На борту лайнера на момент происшествия находились около 160 пассажиров. В результате столкновения 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Болгарский круизный лайнер в Австрии попал в речное ДТП. Он влетел в бетонную стену на шлюзе реки Дунай в Австрии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщила местная полиция, в результате столкновения 17 человек получили травмы различной степени тяжести, 11 из них пришлось доставить в больницу.

На борту лайнера на момент происшествия находились около 160 пассажиров. Судно направлялось из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

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11 раненых были доставлены в больницу. В результате столкновения судно не получило значительных повреждений и после госпитализации раненых пассажиров продолжило круизный маршрут.

По словам представителя местной полиции, степень травм, которые получили пассажиры, устанавливается.

Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили легкие травмы, которые не нуждаются в лечении в больнице.

Напомним, что водовоз в российском аэропорту повредил самый дорогой в мире лайнер за полмиллиарда долларов. Водитель водовоза, как сообщается, должен был заправить борт питьевой водой перед выполнением рейса Москва-Дубай. Но не справился с управлением и въехал в самолет, порвав днище.

Ранее сообщалось, что супруги, которые впервые попали на круизный лайнер, пережили 2 шторма за 5 дней. То, что должно было стать прекрасным путешествием в Мексику за 3 294 доллара, едва не стоило влюбленным жизни.