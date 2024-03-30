Круїзний лайнер із пасажирами врізався в бетонну стіну в шлюзі на Дунаї

На борту лайнера на момент пригоди перебували близько 160 пасажирів. Унаслідок зіткнення 17 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

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Як повідомила місцева поліція, унаслідок зіткнення 17 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості, 11 із них довелося доставити до лікарні.

На борту лайнера на момент пригоди перебували близько 160 пасажирів. Судно прямувало з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

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11 поранених були доставлені в лікарню. Внаслідок зіткнення судно не зазнало значних пошкоджень і після госпіталізації поранених пасажирів продовжило круїзний маршрут.

За словами речника місцевої поліції, ступінь травм, які отримали пасажири, встановлюється.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро осіб отримали легкі травми, які не потребують лікування в лікарні.

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