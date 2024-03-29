Ледь не потонули: подружжя, яке вперше потрапило на круїзний лайнер, пережило 2 шторми за 5 днів

Аліша Дауні розповіла про свою першу подорож на "кораблі мрії". Під час круїзу вирував шторм, скляний посуд і пляшки зі спиртним літали баром і їдальнею, а ігрові автомати в казино падали на пасажирів.

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Подружня пара Аліша і Нейт Дауні зі США ледь не потонули, коли їхній розкішний круїзний лайнер потрапив у два шторми за п'ять днів. Для 31-річного подружжя це був перший круїз. Про це пише New York Post.

Те, що мало стати прекрасною подорожжю до Мексики за 3 294 долари, ледь не коштувало закоханим життя.

"Мій перший круїз був... вельми дивовижним", — написала Аліша, мама й асистент стоматолога з Денвера, штат Колумбія, в Instagram під записом про свою подорож на кораблі Royal Caribbean.

Цей ролик став вірусним і набрав близько 28,4 мільйона переглядів і понад 275 тисяч вподобань. Американка показала сильні хвилі, що б'ються об борт судна. Один із таких ударів призвів до того, що вода з вбудованого басейну корабля вихлюпувалася назовні, скляний посуд і пляшки зі спиртним полетіли з полиць у барі, а ігрові автомати в казино падали на пасажирів.

Аліша і Нейт святкували річницю весілля Фото: Jam Press Відпочинок на круїзному лайнері ледь не коштував закоханим життя Фото: Jam Press

Аліша і Нейт вирушили в п'ятиденну романтичну подорож тропічними островами Коста-Майя і Косумель із порту в Галвестоні, штат Техас (США), 22 січня. У середині шляху екіпаж корабля оголосив, що причалювати в Коста-Майї буде занадто небезпечно. Замість цього судно вирушило прямо в Косумель, а потім повернулося в США. Однак дорогою додому "темна хмара" завадила відпочивальникам поніжитися на сонечку.

"З нашого балкона було видно, що похмура погода посилюється, вода стає дуже неспокійною. Дуже швидко погода погіршилася, пішов дощ, корабель розгойдувало. Приблизно в цей час, як мені здається, було зроблено оголошення про те, що ми потрапили в шторм і повинні знайти притулок. Незабаром у нашу кімнату хлинула вода, потрапивши під балконні двері", — пояснила Аліша.

Супурги ховалися в каюті на 8 поверсі Фото: Jam Press Вода потрапляла в проходи між каютами Фото: Jam Press

Американка показала, як вони ховаються у своїй каюті, яка була на восьмому поверсі лайнера. Побоюючись за своє життя, подружжя спустилося на головну палубу і виявило там бите скло та переляканих відпочивальників.

"Ми навіть бачили жінок у рятувальних жилетах, які підіймалися сходами з нижніх палуб... Люди були налякані. До того моменту в нашій кімнаті було близько трьох футів води", — згадує Аліша.

За словами Аліші, замість повернення грошей Royal Caribbean запропонувала їй 20% на наступний круїз.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.