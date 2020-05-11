"Безуспешно боремся". Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина

Полиция Лондона заявляет, что не может справиться с нарушителями карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции лондонского боро Хакни.

"К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво. Как всегда, огромное спасибо тем, кто соблюдает правила", – сказано в сообщении.

При этом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений по времени – для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр (последние – только с людьми, которые проживают вместе).

Люди, которые по характеру деятельности не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Остальных просят и дальше работать дистанционно.

Разрешат встречи людям, которые не проживают вместе – при условии, что это будет в парках и с соблюдением 2 метров дистанции.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.