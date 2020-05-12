Статистика коронавируса в мире на 12 мая: 74 228 новых случаев заболевания

По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.

За минувшие сутки зафиксированы 74 228 новых случаев заболевания.

Напомним, три европейских страны обсуждают "мини-шенген" – хотят открыть границы для свободного перемещения. Так, главы МИД Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможность смягчить ограничения по пересечению границ своих границ.

Как ранее сообщал Фокус: