Впервые в истории"Оскара": церемонию награждения могут перенести на 4 месяца
Церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь. Если это произойдет, то это будет впервые в 93-летней истории кинопремии.
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что такое решение могут принять из-за недостатка новых фильмов, съемки которых заморозили на фоне пандемии коронавируса.
По данным СМИ, недавно киностудиям сообщили, что они будут иметь больше времени на производство проектов. В этом году даты главных кинопремьер уже перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми. Тем не менее организаторы не оставляют надежды провести церемонию в привычное время.
"Они предлагают подвинуть церемонию с 28 февраля на конец мая или начало июня", – рассказал собеседник.
Церемония награждения были последний раз отложена всего лишь на один день в 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана. "Оскар" никогда не отменяли. Премию вручали даже во время Второй мировой войны.
Как ранее писал Фокус:
- Американская киноакадемия впервые разрешила номинировать на "Оскар" фильмы, которые из-за пандемии коронавируса показали только онлайн.
- Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", состоявшейся 9 февраля, посмотрели 23,6 млн человек. По сравнению с прошлым годом телевизионная аудитория упала на 20%, или приблизительно на 6 млн человек.