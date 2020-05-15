ЕС не намерен пересматривать безвиз с Украиной из-за пандемии, – ЕК

Евросоюз не намерен пересматривать безвизовый режим с Украиной ни из-за пандемии, ни по каким-либо другим причинам.

Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью Европейской правде.

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" – отметила Матернова.

Она также утверждает, что ей не известно об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-либо другим причинам.

"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз, – ред.) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом", – сказала политик.

Представитель ЕК не стала давать прогноз, когда украинцы смогут возобновить поездки в ЕС, так как даже внутри Шенгенской зоны нет ясности относительно открытия границ.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", – резюмировала Матернова.

Недавно стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле прошлого года Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.

В ноябре Украина и Монголия подписали соглашение об отмене виз на взаимной основе. Соглашение подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.