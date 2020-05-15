Ремейк фильма "Лицо со шрамом" снимет Лука Гуаданьино
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом" (Scarface) 1983 года. Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером будет Скотт Стубер. Ранее Гуаданьино получил "Оскар" за фильм «Назови меня своим именем» 2017 года.
"Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", – говорится в сообщении студии Universal Pictures, на которое ссылается издание Deadline. Студия задумалась над этим проектом еще в 2011 году.
Режиссером картины 1983 года был Брайан Де Пальма. Она сама была ремейком фильма 1932 года. В картине 1983 года главную роль кубинского гангстера Тони Монтана сыграл Аль Пачино. В фильме также снимались Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар.
В фильме 1932 года итальянец (Пол Муни) захватил контроль в криминальном Чикаго, а в его ремейке Монтана стремился подчинить себе торговлю кокаином в Майами 1980-х годов.
Рейтинг "Лица со шрамом" (1983) на сайте IMDb равен 8,3. Он там занимает 146-е место в списке лучших фильмов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Портал 24/7 Wall Street составил рейтинги худших и лучших ремейков фильмов в истории кинематографа. В каждый список вошли по 50 лент.
- Осенью 2019 года в Индии должны были начаться съемки ремейка культового фильма "Форрест Гамп", который получил шесть "Оскаров".