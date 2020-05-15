Роковое влечение: погиб дельфин, "влюбившийся" в нидерландский парусник

Дельфин по имени Зафар стал героем заголовков еще в 2018 году, когда "влюбился" в грузовое парусное судно Les Tres Hombres под флагом Нидерландов и следовал за ним из порта в порт. Но животное было найдено мертвым. Предполагается, он попал под винт другого судна. Об этом пишет Dutch News.

Дельфин с 2018 года часто плавал в акватории портового города Ландевенн в Бретани. А потом объектом его страсти стал корабль Les Tres Hombres.

Зафар сопровождал его в нидерландский город Эймейден, потом поплыл в Амстердам. Его неоднократно пытались вывести из гавани, но он всякий раз возвращался к кораблю.

Предмет страсти дельфина - грузовое парусное судно Les Tres Hombres

Голландский фонд SOS Dolphin наконец вернул Зафара в Северное море. Но спустя некоторое время дельфина обнаружили мертвым. Тело Зафара нашел на пляже мужчина, выгуливавший свою собаку.

Один из последних сников Зафара

По мнению ученых-океанологов "его погубила страсть к кораблям". Океанолог Сами Хасани считает, что Зафар попал под винт. Об этом свидетельствуют многочисленные раны на его боках, перелом нескольких позвонков и поврежденные плавники.

Как ранее писал Фокус:

В Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский дельфин. К месту направили рейдовую группу. Прибыв на место патрульные увидели черноморского афалину, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт. Животное внесено в Красную книгу.