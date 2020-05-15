США начали поставки нефти в Беларусь: первый танкер прибудет в июне

Беларусь начала поставки нефти из США. Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает пресс-служба ведомства.

"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", – сказал он.

Макей добавил, что Беларусь рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как "существенный элемент энергетической безопасности государства и "как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области".

Как сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, речь идет о танкере с 80 тыс. т американской нефти, который прибудет в порт Клайпеды в начале июня.



"Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont. Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду – в начале июня", – сказал Тищенко.



Танкер привезет нефть сорта Bakken. Из порта Клайпеды в Беларусь ее доставят по железной дороге, а затем переработают в ОАО "Нафтан".

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Одновременно "Роснефть" заключила договоры с белорусскими ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" о поставке нефти общим объемом до 9 млн тонн в период с апреля по декабрь 2020 года, передает Интерфакс-Украина. В первом квартале 2020 года поставки нефти из России в Беларусь практически отсутствовали и возобновились с апреля.

Напомним, в конце 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти альтернативные российским источники нефти для работы перерабатывающих предприятий. 1 февраля он договорился о поставках нефти с Госсекретарем США Майком Помпео.

"Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно – обратиться к нам", – заявил тогда Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе Беларусь закупила у Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн.