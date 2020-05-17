Дикий патруль. Кабан в Италии загнал гуляющих горожан на забор и парковку

В одном из регионов Италии дикий кабан загнал прохожего на забор и не давал ему спуститься вниз. Об этом сообщает La Place du Village в Facebook.

На видео видно, что инцидент произошел вечером на городской улице, по которой вместе с людьми решил прогуляться дикий кабан. Мужчина, испуганный такой компанией, запрыгнул на бетонный парапет забора.

На протяжении всей записи мужчина пытается спуститься с парапета, но кабан не собирается отступать, следуя по пятам за своей "добычей".

Запись была размещена на странице в соцсети французского телешоу о сельской жизни. В комментарии к нему говорится, что видео прислал итальянец Гоакомо Кьяманте из альпийского региона Италии. Судя по всему, автор видео скрывался от дикого животного на парковке между машин.

В Италии почти с самого начала жесткого карантина на улицах некоторых городов были замечены дикие животные, которые свободно разгуливали по опустевшим районам. Так, чаще всего на улицах встречались дикие кабаны, лошади и овцы.

Подобная ситуация, когда животные приходят в города, наблюдается не только в Европе. Например, еще в начале пандемии в тайском городе Лопбури на улицы вышли "банды" голодных обезьян. Раньше их подкармливали туристы, но с закрытием границ животные остались без еды, так как местные жители их не кормят.

Как ранее сообщал Фокус: