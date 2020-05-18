Самолет пилотажной группы, поднимавшей дух во время пандемии, врезался в жилой дом в Канаде

В Канаде разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС The Snowbirds. Катастрофа произошла возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).

"Наша приоритетная задача в настоящее время – определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация", – говорится в сообщении ВВС Канады.

Пилотажная группа The Snowbirds выполняла демонстрационные полеты в честь граждан Канады, корорые борются с пандемией коронавируса.

Как передало Global News, на борту самолета находились два человека. Одному из них удалось катапультироваться, другой – погиб. При падении самолет задел жилой дом, где возник пожар.

Местная жительница Дана Хингс рассказала Global News, что видела погибшую женщину и катапультировавшегося пилота самолета, который опустился на крышу дома.

Другой местный житель отметил, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома.

"Этим утром поступили многочисленные сообщения о крушении самолета возле аэропорта Кэмлупс. Туда были направлены медработники и санитарные машины, один человек доставлен в больницу. Наши мысли со всеми в это трудное время", – написал в Twitter министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс.

13:15 Дополнено:

Жертвой авиакатастрофы стала капитан Королевских ВВС Дженнифер Кейси, сообщает командование Королевских ВВС Канады.

Второй пилот, капитан МакДугал катапультировался и получил травмы при приземлении на дом в городе Камлупс.

"С болью в сердце мы сообщаем, что один из членов пилотажной команды The Snowbirds погиб, а второй получил серьезные травмы", – говорится в сообщении командования Королевских ВВС Канады.

Командование ВВС также сообщило, что травмы, полученные вторым пилотам, не несут угрозу его жизни.

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