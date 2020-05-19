Миллионы животных в США убьют и утилизируют из-за остановки производства мяса

По данным United Food and Commercial Workers (UFCW), от 30 до 40 заводов по переработка мяса были закрыты, что означает, что убой коров и свиней упал на 25% и 40% соответственно.

Умерщвлять животных будут газом, пеной на водной основе (фактически топить) и отстреливать (убивать ударом по голове из специального пневматического пистолета), или делать смертельную инъекцию. Эксперты считают эти способы убийства бесчеловечными. А сокращение поголовья свиней и кур – расточительным. Уже сейчас тысячи людей в США испытывают нехватку продуктов и вынуждены стоять в многочасовых очередях за благотворительной помощью.

По данным Лии Гарсес, президента американской благотворительной организации Mercy for Animals, фермерами уже было уничтожено 10 миллионов кур. Большинство из них – цыплятами. Также была убита 61 тысяча кур-несушек.

Эксперты в сельском хозяйстве предполагают, что к сентябрю будет забито десять миллионов свиней. Когда были закрыты бойни, свиноматки были уже беременны. Теперь все они будут убиты, как и новорожденные поросята. Свиноводы оставят небольшое поголовье, которое будут держать на диете с низким содержанием белка, чтобы замедлить их рост, считает Адам Спек, аналитик агробизнеса из компании IHS Markit.

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса сильно ударит по сельскохозяйственной промышленности в целом, и неясно, смогут ли фермеры восстановить поголовье и нарастить объемы производства после такого удара.

Все фото: plantbasednews

Поголовье крупного рогатого скота пока трогать не будут. Его содержание на фермах проще, недели содержание свиней и кур, и на данный момент у коров и быков есть еще шесть месяцев в запасе.

Как ранее писал Фокус:

Калифорнийский приют для животных послал два самолета в Айову, чтобы спасти 1000 цыплят, которые собирались подвергнуть эвтаназии. Ферма, где жили цыплята, пострадала от кризиса из-за пандемии коронавируса и больше не могла содержать такое количество птиц.