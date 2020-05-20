Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом и его последствиями

США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Из этой суммы $13,1 млн пойдет на укрепление местного здравоохранения, $2,4 млн – на поддержку уязвимых слоев населения. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Эта помощь оказывается в рамках поддержки, которую США сейчас оказывают 120 странам. Сообщается, что с момента появления COVID-19 правительство США выделило $910 млн Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID), которые и распределяют эти средства.

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Украина получит больше, чем другие постсоветские страны. Узбекистану выделили $3,9 млн, Азербайджану – $3,6 млн, Казахстату – $3,1 млн, Грузии – $2,7 млн, Армении –$2,7 млн, Молдове – $2,2 млн, Беларуси – $1,7 млн, Туркменистану – $920 тыс., Киргизии – $900 тыс, Таджикистану – $866 тыс.

По данным Госдепа, за последние 20 лет США инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине, в том числе около $362 млн – на здравоохранение.

Как ранее сообщал Фокус: