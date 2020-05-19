Ассамблея ВОЗ единогласно приняла резолюцию о международной реакции на коронавирус

В документе не упоминается Китай, и нет призыва расследовать происхождение вируса

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о необходимости системного анализа международной реакции на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"Ни одна из 194 стран – членов Всемирной организации здравоохранения, включая США, не высказала возражений по поводу резолюции, внесенной Евросоюзом при поддержке еще более 100 стран", – говорится в сообщении.

В документе содержится призыв "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами , начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию", а также "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ".

Кроме того, документ указывает на необходимость "посредством организации исследовательских миссий на местах определить зоонозный (животный) источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей (вируса)".

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 805 005 человек, из которых 318 554 скончались и 1 787 539 выздоровели.