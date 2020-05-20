Кембридж до лета 2021 года отменил все очные лекции
Кембриджский университет не будет проводить традиционные очные лекции в следующем 2020/2021 учебном году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление университета.
"Учитывая тот факт, что необходимость в социальном дистанцировании, вероятно, будет сохраняться, университет принял решение не проводить очные лекции в следующем учебном году", – говорится в сообщении.
Лекции будут проводиться только в режиме онлайн. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.
В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее такое же решение принял Манчестерский университет. Кампус Кембриджа закрыт с марта, студенты учатся и сдают экзамены с помощью интернета.
По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 248,8 тыс., а количество летальных исходов превысило 35 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британский принц Чарльз призвал сограждан помочь в уборке урожая из-за дефицита рабочей силы, вызванный пандемией коронавируса. Принц заявил, что для сбора урожая понадобится "целая армия" и сравнил добровольцев с "сухопутной армией" времен Второй мировой войны.
- В полиции Лондона заявили, что не могут справиться с нарушителями карантинных ограничений.