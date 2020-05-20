Кембридж до лета 2021 года отменил все очные лекции

Кембриджский университет не будет проводить традиционные очные лекции в следующем 2020/2021 учебном году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление университета.

"Учитывая тот факт, что необходимость в социальном дистанцировании, вероятно, будет сохраняться, университет принял решение не проводить очные лекции в следующем учебном году", – говорится в сообщении.

Лекции будут проводиться только в режиме онлайн. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее такое же решение принял Манчестерский университет. Кампус Кембриджа закрыт с марта, студенты учатся и сдают экзамены с помощью интернета.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 248,8 тыс., а количество летальных исходов превысило 35 тыс.

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