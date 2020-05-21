Суд в США разрешил извлечь из затонувшего "Титаника" телеграф Маркони
Федеральный окружной суд в штате Вирджиния (США) разрешил компании RMS Titanic Inc. достать из "Титаника", лежащего на дне Атлантического океана, беспроводной телеграф системы Маркони, сообщила CNN.
Именно этот телеграф использовал экипаж "Титаника" в 1912 году, чтобы просить о помощи, когда судно столкнулось с айсбергом и начало тонуть.
По мнению судьи Ребекки Бич Смит, этот аппарат представляет собой историческую и культурную ценность, и если его не извлечь, он будет утрачен вместе с быстро разрушающимся корпусом судна. Ее решение изменило приказ, изданный 28 июля 2000 года, в котором говорилось, что RMS Titanic не может разрезать обломки или отделить какую-либо их часть.
Новое решение, считает судья, дает "уникальную возможность вернуть артефакт, который пополнит наследие, оставленное невосполнимой утратой "Титаника", теми, кто выжил, и теми, кто погиб в результате той катастрофы".
Как ожидается, RMS Titanic сможет направить экспедицию к затонувшему судну в августе этого года. Чтобы добраться до телеграфа, дайверам потребуется снять часть палубы корабля, чтобы попасть в помещение, называемые "Люкс Маркони". Помещение состоит из трех частей: спальных кают, каюты оператора и каюты, в которой находился передатчик. Каюты были разделены деревянными перегородками, которые уже распались.
Лежащий на дне и все, находящееся на его борту, находятся под защитой соглашения между США и Соединенным Королевством.
RMS Titanic Inc. обладает исключительными правами на подъем артефактов с корабля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Строительная компания Blue Star Line создает точную копию "Титаника". Корабль будет запущен в 2022 году - ровно через 110 лет после того, как первый "Титаник" отправился из Саутгемптона.
- В августе 2019 года международная группа подводных археологов впервые за последние 15 лет совершила серию погружений к затонувшему "Титанику". Оказалось, что некогда роскошное судно теперь почти полностью разрушено под действием бактерий-металлофагов, солевой коррозии и глубинных океанских течений.