Суд в США разрешил извлечь из затонувшего "Титаника" телеграф Маркони

Федеральный окружной суд в штате Вирджиния (США) разрешил компании RMS Titanic Inc. достать из "Титаника", лежащего на дне Атлантического океана, беспроводной телеграф системы Маркони, сообщила CNN.

Именно этот телеграф использовал экипаж "Титаника" в 1912 году, чтобы просить о помощи, когда судно столкнулось с айсбергом и начало тонуть.

По мнению судьи Ребекки Бич Смит, этот аппарат представляет собой историческую и культурную ценность, и если его не извлечь, он будет утрачен вместе с быстро разрушающимся корпусом судна. Ее решение изменило приказ, изданный 28 июля 2000 года, в котором говорилось, что RMS Titanic не может разрезать обломки или отделить какую-либо их часть.

Новое решение, считает судья, дает "уникальную возможность вернуть артефакт, который пополнит наследие, оставленное невосполнимой утратой "Титаника", теми, кто выжил, и теми, кто погиб в результате той катастрофы".

Как ожидается, RMS Titanic сможет направить экспедицию к затонувшему судну в августе этого года. Чтобы добраться до телеграфа, дайверам потребуется снять часть палубы корабля, чтобы попасть в помещение, называемые "Люкс Маркони". Помещение состоит из трех частей: спальных кают, каюты оператора и каюты, в которой находился передатчик. Каюты были разделены деревянными перегородками, которые уже распались.

По возвращении компания планирует организовать выставку, на которой телеграф Маркони будет сопровождаться историями людей, которые "уже стоя ногами в морской воде", продолжали посылать сигнал бедствия.

Лежащий на дне и все, находящееся на его борту, находятся под защитой соглашения между США и Соединенным Королевством.

RMS Titanic Inc. обладает исключительными правами на подъем артефактов с корабля.

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