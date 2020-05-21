В Британии за месяц карантина от нападений пострадали свыше 300 врачей

Только за один месяц карантина более 300 сотрудников Национальной системы здравоохранения Британии подверглись нападению. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на руководителя Королевской прокурорской службы Макса Хилла.

Хилл уточняет, что за апрель зафиксировано 313 нападений на сотрудников скорой помощи. Всего же за этот месяц совершено 660 нападений, связанных с эпидемией коронавируса.

В целом Прокурорская служба уже предъявила обвинения 420 гражданам за нападения на полицию и врачей: среди них были и такие, кто плевал или даже кусал сотрудников служб.

Также были случаи, когда британцы нападали на врачей, пытаясь украсть их удостоверения, чтобы воспользоваться скидками в магазинах, предусмотренными для сотрудников системы здравоохранения.

Некоторые правонарушители шли на подобные действия несколько раз.

Издание напоминает, что в Британии перед карантином предупреждали граждан: кто будет нападать на спасателей, получить год тюрьмы. Теперь же, в связи со сложившейся ситуацией, власти думают над тем, чтобы увеличить срок до двух лет.

6 месяцев тюрьмы уже получила 19-летняя девушка, которая специально кашляла на полицейских и при этом утверждала, что у нее диагностировали коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая в полиции Лондона заявляли, что не могут справиться с нарушителями карантинных ограничений. "К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво", – констатировали стражи правопорядка.