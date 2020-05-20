Джонсон анонсировал масштабную программу отслеживания случаев коронавируса в Британии

Суть программы заключается в отслеживании контактных лиц с помощью мобильного приложения. К такому отслеживанию также привлекут 25 тыс. человек

Премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал масштабную программу по борьбе с коронавирусом в стране. Об этом пишет Independent.

Программа будет дополнять смягчение карантина, в ходе которого планируют открыть в т.ч. и школы. Ее суть заключается в отслеживании контактных лиц с помощью мобильного приложения.

К программе также подключат 25 тыс. человек, которые будут отслеживать контакты тех граждан, которые прошли положительный тест на коронавирус. По словам премьера, 25 тыс. человек смогут обнаруживать еждневно около 10 тыс. случаев коронавируса.

Общее количество тестов на коронавирус также должно будет возрасти до 200 тыс в день, отметил Джонсон.

Описанную схему Джонсон назвал "непревзойденной" и добавил, что она должна заработать в Британии уже 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.