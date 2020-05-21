Аналитики из Оксфорда прогнозируют поражение Трампа на выборах из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может потерпеть поражение на выборах в ноябре 2020 из-за экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Такой прогноз сделала аналитическая компания Oxford Economics. Об этом говорится в ее сообщении в Twitter.

Из-за коронавируса экономика превратилась из главного политического актива Трампа в, возможно, его самую большую слабость, пишет CNN, ознакомившаяся с докладом Oxford Economics.

Модель, которая использует данные по безработице в США, инфляции и изменениям доходов американцев для прогнозирования результатов выборов, прогнозирует, что Трамп проиграет, получив всего 35% голосов избирателей в целом по стране. До нынешнего кризиса ему предсказывали получение около 55% голосов.

Вторая модель прогнозирует результаты выборов на уровне отдельных штатов. В Oxford Economics считают, что семь штатов переметнутся к демократам: Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина. "Мы ожидаем, что в этих штатах произойдут значительные экономические спады и травматическая потеря рабочих мест, что, вероятно, приведет к изменениям выбора при голосовании", – говорится в докладе. Потеря этих штатов также означает поражение для кандидата-республиканца.

С помощью первой модели были верно предсказаны итоги всех выборов президента США с 1948 года, за исключением 1968 и 1976 годов. Вторая модель была разработана в 2019 году. Если бы она применялась ранее, то дала бы верный прогноз в отношении выборов президента США 2016 года и еще семи из девяти голосований, проходивших в стране с 1980 года.

Однако до голосования еще шесть месяцев, отмечают аналитики. Ситуация может измениться во многих аспектах. Кроме того, модели, основанные на экономических тенденциях, не являются политическими хрустальными шарами. С их помощью нет опыта прогнозирования выборов во время пандемий.

Oxford Economics признает, что ее модели имеют "присущие ограничения", в частности, они не включают неэкономические факторы, такие как повестка дня кандидата или его привлекательность.

К тому же на результат выборов может оказать существенное влияние динамика пандемии. Если она будет идти на спад, то Трамп это сможет назвать своей личной заслугой. Если же наоборот, то избиратели обвинят Трампа, что он не справился с задачей.

Большое значение будет иметь и явка избирателей. По мнению Oxford Economics, сильная явка демократов может привести к тому, что республиканцы потеряют Флориду, Техас, Аризону, Теннесси и Джорджию.

Как ранее сообщал Фокус:

На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Главным соперником действующего главы Белого дома будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.