Я так лучше выгляжу: в разгар пандемии Трамп все-таки надел маску

Президент США Дональд Трамп, который часто игнорировал правила социального дистанцирования и не надевал медицинскую маску, наконец-то использовал ее. Это произошло во время посещения им автомобильного завода Ford в Мичигане, переоборудованного для изготовления вентиляторов, респираторов и другого медицинского оборудования.

Об этом сообщает NBC News.

"Я был в маске, но я не хочу доставлять журналистам удовольствия видеть это ... Я думаю, что выгляжу лучше в маске", – заявил Трамп.

Глава Белого дома использовал маску черного цвета с гербом, когда общался с журналистами.

До этого Трамп никогда не появлялся на публике в медицинской маске. Хозяин Белого дома ранее объяснял это тем, что "не воспринимает себя в маске как мирового лидера".

После беседы с журналистами, он ее снял и на этот раз, чем нарушил требования завода.

Напомним, Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимает препарат от малярии гидроксихлорохин по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

Позже президент США пообещал прекратить принимать этот аппарат. Он завершит его прием "через день или два", сообщила пресс-службы Белого дома.

Как ранее сообщал Фокус:

Фронтмена группы Эксла Роуза возмутил факт, что Трамп на карантине не носит маску.