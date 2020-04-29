Вице-президент США нарушил правила карантина: пришел в клинику без маски
2020-04-29 11:19:00
Пенс оказался единственным человеком, не носившим маску во время посещения клиники, где находятся больные Covid-19
Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в клинику Мэйо в Миннесоте не надел защитную маску.
Об этом сообщает Accociated Press.
Пенс оказался единственным человеком, не носившим маску во время посещения клиники, где находятся больные Covid-19.
Все остальные участники – включая начальника Управления по контролю за продуктами и лекарствами Стивена Хана, работников Мэйо, губернатора Тима Вальца и Члена Палаты представителей Джима Хагедорна были в масках.
Клиника сообщила, что вице-президент был проинформирован о масочной политике в Майо до его прибытия.
Пенс объяснил свое решение, подчеркнув, что его часто тестируют на вирус.
"Как вице-президент Соединенных Штатов я регулярно проверяюсь на коронавирус, и все, кто находится рядом со мной, проверяются на коронавирус. А поскольку у меня нет коронавируса, я подумал, что для меня это будет хорошей возможностью, чтобы быть здесь, чтобы иметь возможность поговорить с исследователями, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать "спасибо", – заявил Пенс.
Ранее президент США Дональд Трамп указал на необходимость в первую очередь обеспечить медицинскими масками работников сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты.
По его словам, такие средства защиты "можно приобрести в Интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов".
В то же время президент США отметил, что поскольку ношение масок является добровольным, он сам вряд ли будет это выполнять.
Как ранее сообщал Фокус:
- США достигли показателя в 1 млн зараженных за три месяца.
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Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.
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