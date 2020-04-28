В США количество зараженных коронавирусом превысило миллион
2020-04-28 23:10:00
Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион.
Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на вечер 28 апреля, коронавирус в США подтвердили у 1 004 908 человек. За сутки инфицировались почти 12 тысяч граждан.
Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк (300 тыс. человек), а также в штатах Нью-Джерси и Массачусетс.
Также Штаты находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных COVID-19.
Всего от вируса погибло 57 812 американцев. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.
США достигли показателя в 1 млн зараженных буквально за три месяца. Первый случай заражения был зарегистрирован в январе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на утро 28 апреля было зафиксировано 3 064 838 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствовали данные Worldometers. По их данным, в США еще утром количество подтвержденных случаев перевалило за миллион (1 010 507).
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.
- 27 апреля количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек.