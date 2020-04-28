В США количество зараженных коронавирусом превысило миллион

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион.

Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на вечер 28 апреля, коронавирус в США подтвердили у 1 004 908 человек. За сутки инфицировались почти 12 тысяч граждан.

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк (300 тыс. человек), а также в штатах Нью-Джерси и Массачусетс.

Также Штаты находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных COVID-19.

Всего от вируса погибло 57 812 американцев. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.

США достигли показателя в 1 млн зараженных буквально за три месяца. Первый случай заражения был зарегистрирован в январе.

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