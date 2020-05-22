В РФ обнаружили антитела к коронавирусу у 14% сдавших тест

В России антитела класса G (IgG) к коронавирусу выявили у 14% людей, которые согласились поучаствовать в массовом тестировании в лаборатории "Инвитро", сообщает ТАСС.

"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов", — говорится в сообщении компании.

За четыре дня тесты сдали более 40 тыс. человек: больше всего в Москве и Подмосковье — более 47%. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети медицинских офисов "Инвитро" (частный медицинский холдинг) на территории России, которых сейчас более 1,48 тыс. "Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений.

Тест стоит 950 рублей (около 350 грн) без учета стоимости взятия биоматериала. Его могут сдать все желающие, у которых нет симптомов ОРВИ, таких как повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель.

Отметим, что данные тестирования не означают, что 14% россиян перенесли коронавирус, поскольку это не репрезентативная выборка. В то же время подобные исследования, проведенные на репрезентативной выборке, уже использовались для оценки уровня коллективного иммунитета. К примеру, подобное исследование в Нидерландах показало, что у 3% населения уже выработались антитела к коронавирусу, а реальная летальность коронавируса в Нидерландах составляет около 0,65% (в данный момент ученые оценивают летальность на уровне 0,5%-0,8%).

Всего в РФ сделали уже 8 126 626 тестов на коронавирус (второе место в мире после США), на 1 млн населения – 55,6 тестов. В то же время в Украине всего 267 тыс. тестов, на 1 млн населения – 6,1 тестов.

При этом в РФ официально коронавирус подтвердили у 326 тыс. человек, из них – 99,8 тыс. выздоровели и 3,2 тыс. умерли. Таким образом, официальная летальность коронавируса в РФ составляет 0,99%.

Как ранее сообщал Фокус:

На следующей неделе Минздрав собирается запустить массовое ИФА-тестирование для определения наличия антител к коронавирусу. Тестировать собираются всех контактных лиц, а также медиков, полицейских и нацгвардейцев.