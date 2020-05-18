Минздрав не смог установить источник заражения в 50% случаев коронавируса

В 30% заражений, инфекция получена из-за контакта с уже зараженным. 8% – из-за поездки за границу

Минздраву неизвестно, как половина заразившихся коронавирусом украинцев, подхватила инфекцию.

Об этом сообщил руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает Украинская правда.

"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – рассказал он.

По его словам, в 30% заражений, инфекция получена из-за контакта с уже зараженным. 8% – из-за поездки за границу.

Неустановленный тип передачи инфекции – это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, или находлся в местах массового скопления людей и там мог быть больной человек.

По словам Кузина, тестирование всех лиц, которые имели симптомы или признаки, или были контактными, было доступно с первого поступления ПЦР-тестов в страну.

Он говорит, что массовое тестирование не помогает найти дополнительные какие-то случаи на массовом уровне, потому что любое тестирование должно иметь определенную цель.

"Сейчас уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Поэтому сегодня тестирования является таргетированным, и именно это позволяет обеспечивать эффективность противоэпидемических мероприятий", – сказал глава ЦОЗ.

Кузин говорит, что сейчас за сутки проводится 7-8 тысяч тестов, из них тысяча приходится на ре-тестирование для тех, кто или выписывается, или у них был сомнительный результат.

"Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат", – рассказал он.

При этом, по его мнению, количество больных COVID-19 может быть на 30% больше.

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