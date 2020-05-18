Минздрав не смог установить источник заражения в 50% случаев коронавируса
2020-05-18 22:01:00
В 30% заражений, инфекция получена из-за контакта с уже зараженным. 8% – из-за поездки за границу
Минздраву неизвестно, как половина заразившихся коронавирусом украинцев, подхватила инфекцию.
Об этом сообщил руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает Украинская правда.
"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – рассказал он.
По его словам, в 30% заражений, инфекция получена из-за контакта с уже зараженным. 8% – из-за поездки за границу.
Неустановленный тип передачи инфекции – это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, или находлся в местах массового скопления людей и там мог быть больной человек.
По словам Кузина, тестирование всех лиц, которые имели симптомы или признаки, или были контактными, было доступно с первого поступления ПЦР-тестов в страну.
Он говорит, что массовое тестирование не помогает найти дополнительные какие-то случаи на массовом уровне, потому что любое тестирование должно иметь определенную цель.
"Сейчас уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Поэтому сегодня тестирования является таргетированным, и именно это позволяет обеспечивать эффективность противоэпидемических мероприятий", – сказал глава ЦОЗ.
Кузин говорит, что сейчас за сутки проводится 7-8 тысяч тестов, из них тысяча приходится на ре-тестирование для тех, кто или выписывается, или у них был сомнительный результат.
"Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат", – рассказал он.
При этом, по его мнению, количество больных COVID-19 может быть на 30% больше.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, 5 276 человек выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев, 160 человек выздоровели, 21 – умерли.
- В Киеве, при соблюдении регламентов и условий безопасности в отношении коронавируса, 22 мая ослабят ряд карантинных ограничений.