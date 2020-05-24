В США родился котенок с двумя мордочками

В американском штате Орегон в одной из семей кошка родила двуликого котенка. Об этом сообщает CNN.

По словам Би Джей Кинга, владельца кошки Кинли, недавно животное родило шесть котят, один из которых оказался уникальным. Котенок родился с двумя носами, четырьмя глазами и двумя крошечными ртами. Хозяева назвали ее Печеньем и Подливой.

"Моя жена вышла, чтобы посмотреть на новорожденных котят и нашла пять нормальных и одного с двумя лицами. Мы были очень шокированы. Это было так странно, и мы даже не сразу задумались о том, насколько редко такое происходит" – говорит Кинг.

Двуликие кошки известны под названием кошки-Янус, которых так назвали в честь римского бога Януса. У мифического существа было два лица – одно смотрело в прошлое, а второе в будущее.

Обычно такие котята не живут более одного дня, но бывают и исключения. Например, двуликий кот по имени Фрэнк и Луи прожил 15 лет, и даже был отмечен в книге рекордов Гиннеса в 2006 году.

Хозяева Печенья и Подливы взяли на себя большую часть материнский обязанностей, включая регулярное кормление и поддержание температуры тела котенка.

"Это как новорожденный ребенок. Мы устанавливаем будильник на каждые два часа, чтобы кормить его и ночью. Мы постоянно держим его в тепле, большую часть дня он прижимается к рубашке мой жены", – отмечает Кинг.

Правда, старания пары не увенчались успехом. 24 мая хозяева сообщили в Instagram, что котенок умер. Печенье и Подливка прожили четыре дня.

"Котенок очень хорошо питался, много ел, но не рос. Такому маленькому парню трудно поддерживать большую голову с двумя мордочками. Мы благодарим всех, кто был добр к нашему котенку и молился за него", – написали хозяева котенка.

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