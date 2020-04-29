Мопс Уинстон стал первой собакой с коронавирусом в США

У мопса был замечен кашель

Мопс из Северной Каролины по кличке Уинстон стал первой собакой в США, у которой был обнаружен Covid-19.

Об этом сообщает CNN.

Три члена семьи МакКлин – Сэм МакКлин, жена Хизер и их сын Бен – заразились Covid-19 в прошлом месяце. Сидни МакКлин, дочь, была единственным членом семьи, у которой не было никаких симптомов.

Семья узнала, что у их собаки, Уинстона, также положительный результат на вирус после того, как они приняли участие в исследовании Университета Дьюка о Covid-19, направленном на поиск потенциальных методов лечения и вакцин. В рамках исследования члены семьи сдают еженедельные мазки из носа и сдают образцы крови.

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Крис Вудс, главный исследователь, сказал, что ученые также собирают образцы от домашних животных, чтобы увидеть, как коронавирус распространяется в домашних хозяйствах. Исследователи не использовали коммерческие тесты, которые пользуются большим спросом во всем мире, для тестирования животных.

Несмотря на то, что они не проверяли много домашних животных, образец Уинстона – единственный, который вернулся положительным. Считается, что он является первой собакой в США, получившей положительный результат теста.

"У него был небольшой кашель в течение дня или двух в то время. когда все мы были больны, и он не ел свой завтрак", сказал Бен МакКлин.

У МакКлинов есть еще одна собака и кошка, у них тесты были отрицательными.

Хизер МакКлин сказала, что Уинстон любит лизать вещи и любит проводить больше времени со своей семьей. Их кошка более отчужденная, а их старый мопс любит спать большую часть времени.

Ученые сообщают, что это первый известный науке случай подтверждения диагноза коронавирусной инфекции у собаки на территории США.

"Его количество обнаруженного нами вируса было очень низким, что говорит о том, что он не будет вероятным механизмом или вектором передачи вируса другим животным или людям в этих домах", – сказал Вудс.

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