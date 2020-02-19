Под предлогом борьбы с коронавирусом в Туркмении приказали убивать собак и кошек

Отлов животных осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы

Под предлогом борьбы с коронавирусом власти туркменской столицы Ашхабад приказали уничтожать кошек и других бродячих животных. Об этом сообщает Радио Азатлык.

"11 февраля во вторник на планерке в хякимлике Багтыярлыкского этрапа представителям домоуправлений, различных коммунальных служб этрапа объявили, что "есть приказ уничтожить" всех оставшихся уличных, а также домашних кошек, так как "они являются разносчиками каронавируса", – сообщил корреспондент издания в Ашхабаде.

Отлов кошек и собак осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы. Животных уничтожают, в том числе, отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

Издание пишет, что, по словам местных защитников животных, для некоторых это стало источником наживы: украденных породистых кошек и собак живодеры предлагают выкупить по высокой цене. Ставки выкупа – от 50 до 150 манат (примерно 350 - 1000 грн) за особь.

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных пока официально не комментируют.

По информации Всемирной организации здравоохранения, на данный момент нет доказательств того, что коронавирус может передаваться домашним животным.

Как ранее сообщал Фокус:

Австралийские власти разработали программу, которая предполагает истребление двух миллионов диких кошек. Эти животные были завезены на континент в 17 веке и стали инвазивным видом.

За январь и февраль 2019 года в Украине было зафиксировано более 40 случаев жестокого обращения с животными.