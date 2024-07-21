Неразрушимая связь: ученые выяснили, какие люди больше всего привязываются к своим питомцам

Человек уже на протяжении тысяч лет привык жить бок о бок с пушистыми друзьями самых разнообразных видов. Однако ученые выяснили, что определенная группа людей способна выстраивать особые и невероятно прочные отношения со своими питомцами.

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Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что люди с высоким уровнем невротизма и добросовестности сильнее привязываются к своим домашним животным. Необычная связь между хозяевами и их любимцами при наборе определенных черт характера и психологических особенностей заинтересовала ученых, пишет PsyPost.

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В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychiatry, говорится, что женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми до 18 лет, склонны формировать более прочные связи со своими питомцами. Оно подробно изучило то, как черты характера и демографические факторы влияют на прочность отношений между человеком и животным.

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Владение домашними животными — широко распространенное явление: более 500 миллионов питомцев живут в домах по всему миру. Домашние животные ценятся многими за дружеское и бескорыстное общение, эмоциональную поддержку и радость, которую они приносят в повседневную жизнь миллионов людей. По словам многих владельцев они дают ощущение целостности, сводят на нет одиночество и укрепляют психическое здоровье. Кроме того, забота о питомцах способствует физической активности и социальному взаимодействию между владельцами животных, формируя благоприятные и взаимовыгодные отношения.

В исследовании, проведенном под руководством профессора Деборы Уэллс и Кэтрин Трейси, приняли участие 938 взрослых владельцев собак и кошек, набранных через социальные сети. Участники заполнили анкеты, в которых оценивали черты личности, психологические особенности и силу привязанности к своим питомцам.

Результаты показали, что более высокие уровни невротизма и добросовестности связаны с более сильными привязанностями к домашним животным. Демографические факторы также сыграли значительную роль в силе привязанности к домашним животным. Женщины, владельцы собак, пожилые люди и те, кто ухаживает за детьми, сообщили о более сильных связях со своими питомцами. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, согласно которым женщины и владельцы собак формируют более прочные привязанности благодаря более высокому уровню эмпатии и социальной природе собак.

Несмотря на то что проведенное исследование дает ценные сведения для научного мира, оно имеет свои ограничения, в том числе потенциальную предвзятость, вызванную онлайн-рекрутингом и самоотчетностью данных участников.

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Также Фокус писал о том, что собаки лучше слушаются женщин, чем мужчин. Анализ активности мозга собак показал, что она повышается, когда с животными говорят именно женщины.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на здоровье вашего питомца. Если он испытывает проблемы, обратитесь к специалисту.